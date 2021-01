La cantante estadounidense Selena Gomez causó revuelo en redes tras el lanzamiento de su single en español y muchos se preguntan si el tema va dirigido a su ex, el canadiense Justin Bieber.

En el videoclip, que hasta el momento lleva más de 5 millones de reproducciones, Selena se muestra en el interior de una casa, rodeada de flores y artículos que simbolizan su pasado, aceptándolo y dejándolo ir.

Selena Gomez estrena su single en español, “De una Vez”

“Es que no me arrepiento del pasado, sé que el tiempo a tu lado cortó mis alas… pero ahora este pecho es antibalas”, canta Gomez.

Como era de esperarse, los fans no tardaron en especular que la canción iba dirigida a su ex pareja, el también cantante Justin Bieber, con quien mantuvo una relación intermitente por casi 8 años.

¿Selena Gomez dedicó su nuevo single “De Una Vez” a Justin Bieber?

Aunque el tema sí hubiera sido inspirado por el canadiense, Gomez deja muy claro que ya pasó página y no necesita de ninguna pareja para sentirse completa y feliz.

“No te tengo a ti, me tengo a mí, no es para que piense’ que esto es pa’ ti. Yo me fui para que no se te olvide, que a una muertе como tú se revive…”, se lee en un verso de la canción.

Algunos usuarios de internet comenzaron a especular que la canción forma parte de un nuevo álbum discográfico; sin embargo, ni Selena Gomez ni su equipo han confirmado la noticia.

La respuesta de sus fans, mejor conocidos como Selenators ha sido fantástica. Muchos califican esta hazaña como un paso en la dirección correcta para conectar con sus seguidores hispanohablantes.

