Sebastián Yatra termina con Tini Stoessel y culpan a Danna Paola. Este fin de semana el cantante urbano y la modelo anunciaron su separación y si bien ambos dejaron en claro que terminaron de buena forma, muchos señalaron a la intérprete de “Sodio” por ser la tercera en discordia, pues un video revelaría la verdad.

La pareja conformada por Tini y Yatra era una de las más populares de las redes sociales, ambos se habían conocido tras grabar un video y parecía que todo iba muy bien, sin embargo recientemente dieron la noticia de su separación y sus fanáticos enloquecieron. Y como no dieron las razones muchos señalaron a la actriz de Élite por un culposo video.

¿Qué pasó entre Danna Paola y Sebastián Yatra?

Hace un tiempo la intérprete grabó la canción “Mala Fama” donde originalmente dice “que si me fui con Maluma, no, dicen que Yatra y Ozuna, no, yo duermo sola en mi cama”, sin embargo durante un en video que realizó hace un tiempo le pareció buena idea bromear y cambiar un poco la letra:

“Que si me fui con Maluma, no, que si con Yatra, con Yatra sí me fui”, asegura Danna y ríe.

De inmediato los fans asociaron esto con la reciente ruptura entre Tini y Sebastián.

No quiero decir nada pero… pic.twitter.com/zE7Nc2M3GG — Sophia (@sophiaayelen) April 22, 2020

Sin embargo en un en vivo que realizó este fin de semana, Danna negó que ocurriera algo entre ella y Yatra, cuando sus fans le preguntaron a través de las preguntas de Instagram si había algo con el cantante urbano, Danna respondió que solo son amigos y no había más. Sin embargo muchos no dejan pasar el detalle de su canción.

Así Sebastián Yatra termina con Tini Stoessel y culpan a Danna Paola ¿Crees que pasó algo entre ellos? Déjanos tu opinión en nuestras redes sociales.

