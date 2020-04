Sebastián Rulli muestra su pancita por estar en cuarentena. Todo indica que el actor ha perdido un poco su bien marcado abdomen de acero que siempre ha tenido.

El actor de 44 años de edad es uno de los apuestos caballeros con un cuerpo muy marcado, debido a las arduas rutinas de ejercicio que realiza para conservarlo.

Tras la pandemia del coronavirus que está azotando a casi todo el mundo, por lo que ha provocado que las personas se mantengan en cuarentena dentro de sus hogares para evitar contagiarse y que se propague más el virus.

Pues toda la gente ha hecho caso a las recomendaciones de sanidad que ha emitido la Organización Mundial de la Salud (OMS), un ejemplo que lleva la cuarentena al pie de la letra ha sido Sebastián Rulli.

Aunque parece que ya comienza hacer estragos en la vida del actor, al menos en su abdomen, debido a que Sebastián ha mostrado su pancita en un divertido video a través de su cuenta de Tik Tok.

La cual acaba de sacar a raíz de este aislamiento, a pocas semanas de haberse estrenado en esta nueva red social, el actor de origen argentino cuenta con bastantes seguidores.

Para agradecerles sus millones de likes que le dan al actor, pues él los ha vuelto a consentir publicando un video donde interpreta a una joven a quien le preguntan qué tal va su embarazo, esto debido a que es muy evidente la supuesta barriga, por lo que Sebastián contesta que es “panza normal”.

Sebastián se caracterizó del personaje para que fuera más divertido, por lo que en las imágenes se puede observar usando un top rosado (seguramente es de su pareja Angelique Boyer), con el que deja ver su abultado abdomen, también aparece con lentes de sol, sombrero y cartera en mano, dándole más realismo al video.

“Alguien ha creado una cuenta de Tik Tok y se hace pasar por mí para destruir mi carrera! Si Miguel Garza lo encuentra no me hago responsable. NO ME SIGAN AHÍ!!”, comentó el actor.