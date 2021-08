¡Se le chispoteó! Tini insinúa que Belinda y Christian Nodal ya se casaron

Desde que Belinda y Christian Nodal anunciaron su compromiso, los preparativos y fecha de su boda se convirtieron en la “pregunta del millón” entre sus fans. Sin embargo, de acuerdo a las recientes declaraciones de la cantante Tini Stoessel, todo parece indicar que ya se casaron… ¿Qué fue lo que dijo la cantante? Aquí te lo contamos.

En una transmisión en vivo que Stoessel realizó junto a Belinda y Lola Índigo para promocionar su más reciente sencillo “Niña de la Escuela”, la argentina desató una ola de especulaciones.

“Belinda está casada, ¿o no? (…) Pero pará, pero Belinda, yo vi el anillo, pará boluda, yo vi el anillo en una foto”, se escucha decir a la ex de Sebastian Yatra.

Por su parte, Belinda se apresuró a desmentir la situación y aclarar a Tini que: “Mi amor, todavía no hay boda, todavía falta… La verdad es que todavía no tenemos ningún plan de nada, todavía no se ha hablado, apenas estamos viendo”.

Ante el creciente número de comentarios en el live que hacían referencia a una posible “boda en secreto” entre Christian Nodal y Belinda, la intérprete de Luz sin Gravedad dijo: “es otra etapa, estamos sí con el compromiso, pero todavía no hablamos de cuándo va a ser la boda”.

Aunque todo se trató de una simple confusión de Tini, los fans de Nodeli no quitan el dedo del renglón y han analizado todas las posibilidades de una posible ceremonia en secreto. No obstante, la pareja ha compartido su deseo de una boda “por todo lo alto” en repetidas ocasiones.

