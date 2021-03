No es sorpresa que durante la cima de sus carreras, los cantantes Juan Gabriel y Rocío Dúrcal tenían una gran amistad, que ante el público parecía inquebrantable. Sin embargo, el lazo se vio afectado por razones que hasta hace unos días eran desconocidas.

A lo largo de los años, han salido a la luz distintas versiones sobre dicho “pleito”. Una de ellas afirma que El Divo de Juárez habría mandado un equipo de televisión a filmar parte del video musical “La Guirnalda” de Rocío Dúrcal.

Esta acción desató el enojo de la española, por lo que se lo recriminó a Juan Gabriel. Lo habría hecho de forma tan brusca que esa sería la razón por la que dejaron de tener comunicación.

Recientemente, el productor de varios éxitos del “Divo de Juárez”, Gustavo Farías, destapó algunos detalles detrás del pleito entre la cantante española y Juan Gabriel; durante una entrevista en el programa “Suelta la Sopa”.

“Sí se distanciaron, sí se dijeron cosas muy dolorosas, sí hubo malas formas en cuanto a negocio. Una gira, los dineros. Nunca sucedió la gira, en medio de la producción del disco, ella se fue a España. Quedó el disco y había que entregarlo y la portada es un Photoshop”, dijo Farías refiriéndose al disco que grabaron, llamado “Juntos otra vez”.

Rocío Dúrcal y Juan Gabriel pusieron el profesionalismo antes que su pleito

Además, el productor destacó que la presentación del disco fue muy incómoda, ya que el enojo era tanto que ni siquiera pudieron dirigirse la palabra.

“Ensayaron, súper profesionales en el escenario, sonrieron, pero termina el show. Incluso en la rueda de prensa después del show, ahí está el señor Alberto sentado en la mesa y no salía Rocío y el señor Alberto (Juan Gabriel) no estaba muy contento”.

Gustavo Farías finalizó su participación respondiendo a la versión que insinuó que dicha pelea surgió por una supuesta relación entre Juan Gabriel y el esposo de Rocío Dúrcal.

“No, no, no. Eso es amarillismo. No, no, para nada. Rocío era una dama. No fue por dinero, yo creo que fue por quién es más importante. Una lucha de divos”, concluyó.

