¿Se despide de la televisión? Adrián Uribe apuesta por el “stand up”

El famoso actor y comediante Adrián Uribe se ha caracterizado por aceptar nuevos retos en su carrera y ahora parece estar listo para alcanzar otra de sus metas: triunfar en el mundo del stand up. ¿Dejará para siempre la televisión? Aquí te lo contamos.

Tras varios años de carrera provocando risas entre los televidentes, el actor decidió transportar su magia en la comedia a un show de stand up. En este mostrará una faceta más renovada.

“Siempre he defendido ser auténtico; no sé cuánto he aportado a la comedia, pero sé que he aportado personajes que se han quedado en el corazón de la gente, como lo ha sido El Vítor“, dijo a EFE.

Si bien aseguró que siempre estará agradecido con “El Vítor” y lo que trajo a su vida, “mi carrera está en un momento interesante en donde seguiré haciendo mis personajes pero también probaré otras cosas”.

Te puede interesar:

Adrián Uribe rompe en llanto al recordar sus inicios como payaso

Adrián Uribe y Thuany Martins se casaron: “Les presento a mi esposa”

El comediante Adrián Uribe se aventura a nuevos proyectos

Por esta razón, Adrián Uribe se prepara para su primer show de Stand up, “Hecho en casa”, que se llevará a cabo el próximo 20 de agosto a través de Pantaya (servicio en streaming).

“Con esto de la pandemia se me ocurrió hacer este show, invité a un número reducido de gente y hablé de mi bebé recién nacida, de mi esposa brasileña y las diferencias culturales”, contó.

Asimismo, adelantó que durante su show los espectadores podrán conocer un poco más de su vida privada a través de la comedia.

“Es otra cosa en comparación a lo que me han visto antes, es Adrián hablando de su vida, hablo un poco de todo”, concluyó el conductor de Minuto para Ganar VIP.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.