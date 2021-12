¿Se cancela Chisme NO Like? Elisa Beristain y Javier Ceriani revelan que dieron positivos a Covid 19

Los miembros del programa de televisión Chisme NO like, conducido por Elisa Beristain y Javier Ceriani se encuentran ambos conductores enfrentándose al COVID 19

En una video llamada en exclusiva para Venga la Alegría los periodistas confirmaron que dieron positivo a COVID 19.

¿Adiós a Chisme NO Like?

Informaron ambos conductores que el programa que se transmite a través de a+ seguirá transmitiéndose dentro de su horario habitual y que no implica ninguna suspensión de las transmisiones a causa de la enfermedad.

Recientemente viajaron a Nueva York y fue ahí donde contrajeron el virus del COVID 19, afortunadamente ninguno de los miembros de su equipo se enfermó y es que también los conductores cuentan con su esquema de vacunación completo, incluida la dosis de refuerzo.

Elisa informo que todos se han relajado ante la implementación de las vacunas, ella es una dura crítica de las personas que no toman las medidas necesarias ante la pandemia pero desgraciadamente como lo sabemos la enfermedad ha llegado para quedarse y es que el tener las vacunas no son sinónimo de estar completamente inmunes.

Hasta el momento no cuentan con ningún síntoma, más allá de síntomas de un mínimo resfriado y que es por eso que se han dado los contagios, la conductora informó que apenas el día de ayer en Estados Unidos hubo 22 mil casos nuevos de contagios de la nueva sepa de Omicron.

Al estar ambos conductores vacunados no es necesario que pasen una cuarentena tan extendida ya que si en 10 días como lo informo Ceriani ya se sienten mejor pueden realizarse otra prueba y en caso de salir negativa poder continuar con sus actividades diarias.

Los conductores de Chisme No Like toman esto con un poco de humor ya que terminarón en una habitación de hotel muy reducida con una sola cama al pensar que no darían positivo.

Tanto Elisa Berinstain como Javier Ceriani hicieron un llamado a la sociedad que no bajen la guardia y menos en estas fechas decembrinas dónde todos incluidos ellos han relajado las mediadas de sana distancia y prevención del COVID 19.