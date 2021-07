Scarlett Johansson está de fiesta en el ámbito profesional y personal; pues a solo unos días del estreno de su nueva película se dio a conocer que la actriz estaría embarazada por segunda ocasión.

La noticia fue revelada por el portal de noticias Page Six, mismo que a través de fuentes cercanas a Johansson anunciaron que espera su segundo hijo y el primero con el comediante Colin Jost.

De acuerdo al informante, “Está embarazada, pero lo ha mantenido muy callado. Ella ha mantenido un perfil muy bajo. El bebé de Scarlett llegará pronto, sé que ella y Colin están encantados“.

La noticia de su embarazo surge a solo unas semanas de que los rumores sobre este comenzaran. Uno de ellos relacionado con su poca actividad al aire libre, algo “muy raro en ella”.

“Suele pasar gran parte del verano en Amagansett y Montauk, y a menudo la veías paseando a sus perros en la playa o tomando café. Pero este verano parece que ella está tratando deliberadamente de mantener un perfil bajo“, señala la nota.

Además, recordemos que su ausencia durante los eventos para la promoción de “Black Widow” encendieron las alarmas entre sus fanáticos.

Al respecto, la fuente indicó a Page Six que fue extraño que ella no diera encuentros face to face para la película de Black Widow, pues “es un gran lanzamiento de Marvel/Disney y ella es tanto la estrella como la productora ejecutiva”.

Scarlett Johansson y el estreno de Black Widow

Luego de casi un año de retraso, finalmente se estrenará la esperadísima película de Marvel: Black Widow. Dicha cinta relatará la historia de Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) situada tiempo después de los acontecimientos de Capitán América: Civil War y antes de los eventos de Avengers: Infinity War.

A través de sus redes sociales oficiales, Disney+ dio a conocer que la cinta Black Widow se lanzará el próximo 09 de julio en las salas de cine y en Premier Access de su plataforma de streaming.

