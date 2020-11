Saúl “Canelo” Álvarez tuvo un noble gesto con una pequeña fan

Saúl “El Canelo” Álvarez además de ser uno de los boxeadores mexicanos más reconocidos y talentosos, en repetidas ocasiones ha demostrado que también tiene un gran corazón.

Esta vez el deportista respondió al llamado de Lupita, una de sus seguidoras más pequeñas, pues la niña le hizo una petición muy especial.

La niña recurrió a Twitter para postear un video en el que le pidió ayuda al “Canelo” para recaudar dinero y utilizarlo en las terapias que necesita para poder caminar.

En el clip Lupita le pide permiso para comprar unos guantes y enviárselos para que los autografíe, y después rifarlos para así conseguir el dinero.

“No sabes lo emocionada que estoy por tu nueva pelea, me has hecho la niña más feliz del mundo, te deseo mucha suerte y yo sé que vas a ganar”, comenzó diciendo la menor.

“Aprovechando este video, te iba a decir que si me dabas permiso de que mis papás me compren unos guantes y yo poder rifarlos… me los firmas… para yo pagar mis terapias que salen muy caras”, expresó.

De inmediato, el video se volvió viral y llegó a oídos del boxeador, quien no dudó en enviarle un audio para decirle que aceptaba su propuesta y le dejó en claro que no era necesario que comprara los guantes pues él le daría todo el dinero para pagar su tratamiento.

“Dile que, con mucho gusto, con todo mi corazón es un sí rotundo, dile que no tiene que firmar nada, que me diga cuánto necesita para sus terapias y yo se lo doy. Por favor, dile que no se preocupe por firmarlos, que me diga cuánto necesita”, expresó Saúl.

En menos de 24 horas el boxeador cumplió su promesa e hizo llegar a Lupita los recursos monetarios para poder cubrir los gastos médicos; debido a esto una vez más Lupita recurrió a las redes sociales para agradecer al deportista su apoyo.

En su emotivo mensaje, la nena expresó que ahora su admiración hacia él es aún más grande, y además de considerarlo su ídolo, ahora es como su “ángel guardián”.

“Hola, Saúl, muchas gracias por el dinero que me mandaste para mi operación y para las cosas que necesito. Ojalá pueda ir a Guadalajara ya que me terminen de operar, para ir a verte y darte un abrazo. Si antes era tu fan, ahora eres mi ángel de la guarda”, dijo.

