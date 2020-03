Sarita Sosa es como el coronavirus según Aracely Arámbula

Aracely Arámbula dijo comparó a Sarita Sosa con el Coronavirus. La actriz hizo una comparación muy peculiar al decir que la hija de José José es como la enfermedad. Aquí te dejamos los detalles de lo que dijo.

La actriz de La Doña causó gran revuelo en sus redes sociales luego de compartir una historia en su cuenta de Instagram en donde hace una broma acerca de la hija del fallecido cantante, la cual no es del agrado de los mexicanos luego de la muerte del Príncipe de la canción.

Por su parte Sara Sosa se encuentra picando piedra en el mundo artístico pues no pretende abandonar la idea de lanzarse como cantante (pues según ella fue lo último que su famoso padre le pidió en su lecho de muerte). Y si bien parece que en México no tendrá grandes ventas, planea enfocarse en el mercado estadounidense.

Sarita Sosa es como el coronavirus

A través de sus historias de Instagram Arámbula compartió un video en donde la está pasando bien con sus amigos más cercanos y hace una broma en donde comparó a Sarita Sosa con el coronavirus.

“La señora Sarita, ay no esa no. Esa está peor que el coronavirus. En México le tienen igual de repele que al coronavirus”, dice la actriz. Según la página Se armó el mitote, la historia fue compartida hace más de un día por lo que ya no está disponible.

La actriz ahora se encuentra promocionando la segunda temporada de La doña y no podría estar en el mejor momento de su carrera con sus fans que la estiman mucho.

