Estoy tan agradecida con cada uno de ustedes. Han sido una bendición en la vida de muchos pero en especial en la mía. En poco tiempo nos hemos convertido en una familia. Encontré hermanos, amigos y compañeros de música 🎵 son increíblemente ungidos por Dios y es un honor tocar con ustedes. Los amo mis hermanos y espero verlos muy pronto ❤️