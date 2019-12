Sarita no teme venir a México y cobrar regalías

La hija menor de José José, Sarita no teme venir a México y cobrar parte de las regalías por las canciones de su fallecido padre.

A casi tres meses del fallecimiento de José José y todas las peleas que hubo entre sus tres hijos, donde todo señaló a Sarita Sosa como la gran villana de la historia, o al menos en México desató el odio de las personas.

Por lo que en entrevista, Sarita Sosa comentó que no teme venir a México y cobrar regalías por las canciones de su fallecido padre.

La hija menor de ‘El Príncipe de la Canción’ se ha mantenido muy hermética con los medios de comunicación en torno al polemico tema. A diferencia de sus hermanos quienes han hablado muy mal de ella.

Sin embargo, Sarita ha decidió hablar y contar su verdad, así expresó cómo ha vivido su duelo, “Es difícil no tenerlo aquí, no verlo, no abrazarlo, es aprender a aceptar que él ya no está”, dijo.

También confesó que piensa de las duras criticas que el público le ha hecho, asegurando que le dan risa, “Yo siento que es, obviamente, una situación que no tenía que pasar porque igual están juzgando sin saber, al menos de este lado no hay ningún resentimiento hacia México, también es mi país.”, comentó.

Esto lo declaró luego de que fuera cuestionada sobre si pensaba venir al país para cobrar el pago de las regalías, “En su momento, todo es en su momento. No hay prisa”, al parecer a Sarita Sosa no le urge recibir el dinero.

Debido a las diversas versiones que hubo sobre el supuesto secuestro que hizo hacia su padre, así lo desmintió,“cómo lo voy a tener secuestrado en los Estados Unidos, al menos acá eso es imposible”, reveló.

