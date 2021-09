Sara Marín da la bienvenida a una nueva era con el hit “Amores de un rato”

La artista polifacética Sara Marín llega a México para fusionar su música pop española con la fuerte vertiente musical latinoamericana, y todo parece indicar que esta receta está rindiendo frutos, pues su nuevo sencillo se ha convertido en todo un éxito dentro de diversas plataformas.

En entrevista exclusiva con El Dictamen, la cantante española nos contó la inspiración detrás de su nuevo tema, así como la razón detrás de haber tomado un riesgo y apostar por un ritmo musical con toques latinos.

Así nació el nuevo sencillo de la artista

“Es curioso porque cuando hablaba con amistades me contaban que conocían gente a través de aplicaciones… me decían: ‘ay, he conocido a alguien’ y a la semana: ‘no, ya conocí a otro, porque ese no’. Y era como ‘wow’, ha llegado el momento en el que estamos con amores de un rato, porque estamos muy exigentes. Y decidí escribir esta canción con un mensaje empoderado, porque está bien tener amores de un rato si es que no da la talla que tú necesitas para ser feliz“, compartió Marín.

De acuerdo a la cantante, el tema producido por Neiko fue grabado a distancia entre México y España debido a la pandemia por coronavirus, y aunque hubo muchos ratos de diversión, fue todo un reto.

“Nos divertimos mucho, nos reíamos muchísimo porque además tengo muy buen feeling con el productor, pero sí hubo complicaciones a la hora de quedar en los días por los horarios; es una diferencia de 7 horas entre México y España. Cuando allá es de noche, aquí es de día; sí costaba mucho trabajo eso y el tema de la red. Lo que pudimos haber hecho perfectamente en un par de semanas, nosotros lo hicimos casi en dos meses“, confesó Sara.

Sara Marín irrumpe en la escena musical con “Amores de un rato”

Además de un mensaje empoderado, Sara Marín hace una entrada triunfal al mundo de la música que espera sea recordado como lo que es: una expresión artística auténtica, que celebra la vida y el amor.

“Necesitaba regresar con un cambio, experiencias nuevas y que volvía de otra forma, no solo continuar. Decidí venir a México hay muchísima música, variedad, y es donde el género urbano está mejor instalado. Entonces me aventuré por ahí y decidí hacer una mezcla de género urbano con el pop más tradicional y español que yo traigo”, detalló.

Y para la española, el riesgo de incursionar en un género musical al que no estaba acostumbrada dio resultado, pues su canción se ha convertido en todo un éxito en plataformas digitales como Youtube, donde ya alcanzó más de 200 mil reproducciones.

“Estoy muy sorprendida y sobre todo agradecida por todos los comentarios que están siendo súper positivos. La reacción está siendo brutal, porque 200 mil vistas en una semana no se hacen todos los días, entonces yo súper sorprendida, pero sobre todo agradecida”, concluyó.

