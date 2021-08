Sara Maldonado presume su “nuevo” cuerpazo tras someterse a cirugía estética

A un mes de haber revelado que se quitaría los implantes de pecho que se colocó hace 20 años, Sara Maldonado sorprendió al presumir su nueva figura, resaltando su “cinturita de avispa”. ¿Cómo reaccionaron sus seguidores? Aquí te lo contamos.

El pasado 3 de julio, la actriz recurrió a sus redes sociales para sincerarse sobre algunos procedimientos estéticos por los que pasaría próximamente. Con un breve, pero contundente mensaje, Maldonado anunció que se retiraría los implantes de seno y se haría una lipoescultura para eliminar el exceso de grasa de la espalda.

“Decidí hacer esto público porque me considero una persona transparente y a veces las redes sociales nos engañan con tantos filtros… yo quiero ser transparente y mi cuerpo va a cambiar”, comenzó”

“Hace 20 años me hice una cirugía de busto, me puse unos implantes y he decidido quitármelos (…) Por recomendación de los médicos me voy a hacer una lipoescultura muy sencilla, me van a quitar los gorditos”, escribió en su cuenta de Instagram.

Te puede interesar:

A días de cumplir 50 años, Thalía deslumbra con diminuto traje de baño

Eugenio Derbez declaró que en México no le permiten hacer películas “serias”

Ahora, a solo unas semana del anuncio, Sara Maldonado finalmente compartió una fotografía en la que muestra los resultados de los procedimientos a los que se sometió. ¡Dejó a todos con la boca abierta!

A través de su perfil, la actriz publicó una galería de imágenes en las que posa con un traje de baño que resalta sus atributos; como era de esperarse, los piropos y muestras de cariño llenaron la sección de comentarios.

“Que valiente Sara, estás increíble”; “ojalá puedas hacer un live para saber cómo estás”; “Tan preciosa como siempre, pero se te mira más feliz”; “Me encanta esta nueva versión”, son algunas de las respuestas que obtuvo.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.