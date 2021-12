Samuel García hace SPOILER de Spider Man No Way Home “sin querer”

Todo mundo esta enloquecido con la última película de Spider Man: No Way Home. Ya sabemos que el final de la película llevo hasta al psicólogo a una de las protagonistas y que Tom Holland salió de la premier llorando. Cosa que nos hace querer verla aún más y la espera ha terminado ya que el día de hoy es la premier en todos los cines del país.

Muchos fanáticos que aún no han podido verla o bien que no cuentan con sus boletos para la proyección han pedido que no hagan spoilers o bien se están absteniendo de usar sus redes sociales por si esta el troll que quiere arruinarle la película a los demás.

¿Samuel García ya la vio?

Y aquí entra el gobernador de Nuevo León que en más de una ocasión junto con su esposa la influencer Mariana Rodriguez han revolucionado las redes sociales por sus publicaciones y siendo el tema de conversación la nueva película del Universo Marvel ellos tenían que unirse a los usuarios de redes sociales.

El spoiler es sutil pero no deja de ser spoiler y es que el ex gobernador Jaime Rodríguez “El Bronco” pidió mediante sus redes sociales que no arruinen la película a los demás son sus publicaciones y aquí esta la clave, también pidió que si salen los tres Spider Man fueran a la Macroplaza de Monterrey.

Entonces llega Samuel García a Instagram y sube una historia haciendo la señal de Spider Man al tirar su telaraña diciendo que “Nos vemos en la Macro”.

Como les comentamos el día de hoy fue el estreno en México y es hasta este viernes que se podrá disfrutar en Estados Unidos y a tan solo unas horas de estar en los cines del país, han hecho todos un atento y amable llamado a los que ya pudieron disfrutarla que no arruinen la historia para nadie pero es evidente que el gobernador no escucho esa parte de la indicación y su emoción y ganas de celebrar como lo pidió El Bronco fue más grande.