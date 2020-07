Salvador Zerboni dijo “no es raro” la agresividad de su ex Livia Brito. La actriz y su actual novio golpearon brutalmente a un paparazzi en Cancún.

Las autoridades de Quintana Roo han llamado a declarar a Livia Brito y Mariano Martínez por las agresiones físicas contra el fotógrafo Ernesto Zepeda.

Uno de los tantos romances que habido dentro del mundo del espectáculo fue el de Salvador Zerboni y Livia Brito luego de que cupido los flechara mientras grababan la telenovela “Abismo de Pasión” en el 2012.

Aunque en su momento no daban detalles de su relación después se volvieron inseparables y eran fotografiados por donde quiera que andaban, luego de un tiempo finalmente se separaron.

Cada uno de los actores ha seguido con sus vidas, por lo que han tenido otras relaciones de pareja.

Aunque hubo una época en que Salvador no le hablaba a Livia, parece que ese tiempo ya pasó.

Tras varios años de aquel tórrido romance, Salvador Zerboni fue cuestionado por la gran polémica que está atravesando Livia Brito, luego de ella junto con su novio agredieran a un fotógrafo:

“Te diría qué raro, pero… pues no es raro de mi ex. No sé bien cómo estuvo su situación, qué fue lo que detonó, lo qué pasó, pero el otro día alguien me preguntaba algo similar”, comentó.