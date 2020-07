¡Salvador Zerboni y las fuertes revelaciones de su relación con Alejandra Guzmán!

Salvador Zerboni de su relación con Alejandra Guzmán: “Vivimos cosas muy fuertes”. Narra su romance con la cantante, con quien vivió momentos difíciles por los ambientes “pesados”…

Así es, el actor Salvador Zerboni recordó diferentes aspectos de vida en el programa El Minuto que Cambió mi Destino.

El intérprete fue cuestionado por el periodista Gustavo Adolfo Infante sobre su relación con la cantante Alejandra Guzmán, que duró cerca de seis meses.

Una vez que Alejandra Guzmán llegó a la casa de los papás de Salvador Zerboni en Acapulco, el actor escondió todas las fotos familiares.

Sin embargo, cuatro días después de la llegada de la intérprete de “Verano Peligroso”, sus padres lo buscaron para que fuera a la escuela, pero él prefirió quedarse.

Cuando regresaron, Zerboni se dio cuenta que Guzmán era su vecina. La rockera buscó al actor hasta que empezaron una relación, y hasta Zerboni se fue a vivir con ella.

Fue cuestionado sobre si se enamoró de Alejandra Guzmán.

“Me enamoré de la rockstar, no de Alejandra. Me enamoré de lo que es estar con una rockstar, que era muy divertido andar de arriba para abajo. Y yo empezaba a tomar en serio. Viví muchas cosas con ella, vivimos cosas fuertes. Los ambientes pesados, drogas. Yo en mi vida las había visto, entonces ahí la probé por primera vez y gracias a Dios no se me hizo un vicio”, añadió, al ser interrogado sobre las cosas fuertes que vivieron.