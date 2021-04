Salma Hayek sobre posar con poca ropa en las redes: “Es liberador”

La veracruzana Salma Hayek sorprendió a más de uno luego de sincerarse sobre la verdad detrás de las reveladoras fotos que comparte en su cuenta oficial de Instagram. Aquí te contamos todo lo que dijo.

La reconocida actriz siempre se ha caracterizado por hablar sin tapujos sobre sus alegrías y momentos difíciles, tal fue el caso durante una entrevista con el sitio Entretainment Tonight.

Allí, Salma Hayek rompió el silencio sobre una de las secuelas que le dejó el confinamiento por coronavirus: el aumento de peso. También explicó por qué posar en traje de baño de dos piezas le resulta tan “liberador”.

“Tuve que perder peso y ejercitarme para entrar en un bikini a finales del año pasado“, dijo la actriz de Socias en Guerra.

De acuerdo a sus declaraciones para dicha entrevista, Salma no se sentía a gusto con su peso en ese entonces. Sin embargo, asegura que “me enorgullece haberme tomado tantas fotos, no me arrepiento porque era la primera semana de vacaciones”.

Luego de modificar su alimentación y comprometerse con el entrenamiento, Salma Hayek alcanzó su meta y desde entonces, no ha dudado en mostrar su resultados con sus seguidores.

Ya sea desde la alberca de su casa o desde alguna playa paradisiaca, la actriz de 54 años ha deslumbrado con su trabajada figura, y sus más de 17 millones de seguidores no han dudado en comentar sus publicaciones.

“Estás hermosa”, “Que mexicana tan guapa”, “Diosaaaa”, “La belleza no tiene edad”, son solo algunos ejemplos de los halagos que Salma ha recibido.

