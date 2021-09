Salma Hayek recibe sus 55 años como heroína en una cinta de Marvel, “Eternals”

Este jueves 2 de septiembre, la veracruzana Salma Hayek celebra su cumpleaños número 55 por todo lo alto, pues se encuentra en el sitio que siempre soñó: el la cima de Hollywood y el corazón de la gente.

Un día como hoy pero de 1966, Veracruz vio nacer a una de las mujeres más talentosas y bellas de la industria del entretenimiento, y unos años más tarde la vio emprender su camino en busca de su sueño: convertirse en actriz.

Tras llegar a la Ciudad de México, Salma Hayek obtuvo el papel protagónico en la famosa telenovela Teresa, para luego formar parte de la película El callejón de los milagros, por la que fue nominada a un Premio Ariel.

Con el carácter y hambre de superación que la caracteriza, la nacida en Coatzacoalcos decidió emprender una nueva aventura y “probar suerte” en Hollywood. Sería luego de varios tropiezos y “noes” que Hayek consiguió la fama con papeles en películas como Desperado junto a Antonio Banderas y Abierto hasta el amanecer.

Salma Hayek está viviendo el sueño

Desde entonces, la carrera de Salma Hayek ha ido en ascenso y ha logrado conquistar el corazón del público a través de sus proyectos, convirtiéndose en un ejemplo a seguir para miles de latinoamericanos.

Este 2021 ha traído consigo miles de regalos para la famosa, pues además de permitirle compartir junto a su familia un año más de vida, se ha convertido en la primera mexicana en protagonizar una cinta de Marvel.

Fue a principios de este año que se dio a conocer que Salma sería la encargada de liderar a un grupo de héroes que salvarían al mundo tras la dura batalla que vivieron “The Avengers” contra Thanos.

La cinta dirigida por la ganadora del Oscar, Chloé Zhao, lleva por título “Eternals” y llegará a las pantallas el próximo 5 de noviembre, tan solo un mes después de que la nacida en Veracruz cumpliera 55 años.

“Cuando me llamaron, pensé que me iban a decir: ‘Vale, vas a estar en una película de Marvel. Interpretas a la abuela’. Pero luego me entero de que soy una superheroína, y Chloé Zhao (la directora) me dice que soy la líder. Y yo pregunto: ¿Es porque soy mayor?. Pero no, no hay edad. Mi personaje, Ajak, no es humana, así que eso fue realmente genial‘”, dijo a Vogue India sobre su participación en Eternals.

