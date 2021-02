Sabrina Sabrok: así luce la modelo tras una nueva cirugía estética

Sabrina Sabrok sorprende a sus miles de seguidores luego de compartir su apariencia tras realizarse un nuevo procedimiento estético. ¡No podrás creer los resultados!

La modelo Sabrina Sabrok siempre se ha caracterizado por su voluminosa figura y las diferentes cirugías estéticas que se ha realizado. Sin embargo, la argentina decidió arriesgarse un poco más, operándose el rostro.

A través de sus redes sociales, Sabrina compartió el sorprendente “antes y después” de su procedimiento.

La modelo argentina compartió un antes y después de todas sus cirugías

Sabrina Sabrok y sus más de 50 cirugías plásticas

En entrevista con el programa De Primera Mano, la modelo argentina compartió detalladamente todos los procedimientos que llevó a cabo en su rostro. Estos van desde un refill de labios, hasta botox y cambio en la forma de sus ojos.

“Me hice aumento de labios, mucho, me hice pómulos, me marcaron la mandíbula, me hicieron ojos de gato que es lo que yo quería, usaron mucho relleno y mucho botox. Como a mí me gusta en mucha cantidad, pues la cara me quedó diferente, me gusta”, contó Sabrina.

Sabrina Sabrok impactó a más de uno con su cambio radical en el rostro.

Para Sabrina Sabrok, todos los cambios en su apariencia son considerados una inversión multimillonaria, por lo que no se arrepiente de ninguna de ellas; muchos menos deja que los comentarios la afecten, así lo expresó ella misma.

“Invertí mucho dinero como tres casas, cinco Lamborghini o más, muchísimo dinero. Hay médicos que te dicen que les hagas publicidad y no me cobran, pero también uno invierte, es toda una inversión que traigo en mi cuerpo, es muchísimo”, señala Sabrok.

Como era de esperarse, la respuesta de sus seguidores fue inmediata, pues el cambio de su rostro fue radical.

