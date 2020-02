Sabrina Sabrok acusa a su esposo de estrangularla. A través de sus redes sociales Sabrina Sabrok mandó un comunicado en donde dio a conocer que su actual esposo la estranguló y le dejó lesiones en el cuello.

Recientemente se había dado a conocer que la actriz estaría realizando diferentes proyectos dentro de su área de trabajo. Ahora Sabrina Sabrok está en medio de la polémica luego de un comunicado que compartió a través de su cuenta de la red social Instagram.

Esposo de Sabrina Sabrok la estranguló

“Hace algunos días fui víctima de violencia familiar. Mi esposo y yo tuvimos una discusión, me golpeó y trató de estrangularme”, se lee en el comunicado. La actriz dice que afortunadamente pudo escapar y logró llamar a una patrulla.

Sabrina escribe que esto pasó en Houston, Texas, lugar donde vive. Además agrega que se ve en la necesidad de contar su situación ya que debido a esto tiene el cuello y la garganta muy lastimados, por lo que no puede cantar ni bailar.

La ex pareja de Sabrok pidió que dejaran de hacerle burla, pues no es un tema que de risa. Erick Farjeat tuvo una hija con la actriz sin embargo la relación no prosperó y se separaron. Sabrina posteriormente se casó.

Muchos culpan a la profesión de Sabrok de que le haya pasado esta terrible situación, afortunadamente hay quienes defienden a la actriz porno y la alientan a no quedarse callada si algo así vuelve a ocurrir.

Así, Sabrina Sabrok acusa a su esposo de estrangularla.

