Ryan Reynolds ofrece cinco mil dólares de recompensa a quien encuentre un OSO de peluche, que es de una mujer desconocida.

Así que si de casualidad lo has visto podrás tener todo ese dinero por parte del actor quien te estará enormemente agradecido por haber encontrado el osito de peluche.

Quien ha dejado impactados a los internuatas es nada más y nada menos que Ryan Reynolds, debido a que se encuentra desesperadamente buscando un OSO de peluche.

A la persona que lo ayude a dar con su paradero le será entregada una recompensa de cinco mil dólares.

Pero lo más sorprendente es que el juguete no es de él sino de Mara Soriano, por inverosímil que parezca la historia comienza cuando el fin de semana la mujer estaba haciendo plena mudanza en el West End de Vancouver,

Cuando un ladrón sin identificar se robó una mochila que contenía artículos valiosos.

Aunque adentro había un pasaporte, iPad y chequera lo que más lamenta Mara es su osito de peluche de la marca Build-A-Bear, lleva por nombre “Mama Bear” y que su mamá se lo regaló antes de que falleciera:

Así que Mara Soriano puso la denuncia del robo, al hacerse pública la noticia llegó a oídos de la reportera de CBC TV Deborah Goble.

Ella publicó en Twitter pidiendo a las personas que si sabían del osito de peluche la contactaran.

Por lo que Ryan Reynolds que es de Vancouver se ha sumado a la búsqueda y ha decidido entregar esa recompensa a quien devuelva el osito de peluche.

If you see this missing bear in the west end please email [email protected]

It was in a herschel back pack when stolen along with an iPad.

Mara, the owner says it has her mom’s voice inside saying, ‘I love you I’m proud of you, I’ll always be with you. Her mom died last year pic.twitter.com/ipfrzqKXsf

— Deborah Goble (@CBCDeborahGoble) July 25, 2020