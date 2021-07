Originario de Michoacán y con una infancia llena de carencias económicas, Ruen Roguez, mejor conocido como Ruensito, nunca dejó de soñar en grande y tener a la música como compañera permanente. Hoy, el cantante se perfila para convertirse en uno de los artistas más populares en su género.

En entrevista con EL DICTAMEN, Ruensito nos confesó cuál es su secreto para mantenerse fiel a sí mismo y su arte. Además, reveló detalles exclusivos de su nuevo sencillo “CienxCien”, que ha cautivado a miles de personas alrededor del mundo.

“Se siente padrísimo, tener la oportunidad de que mi música viaje a más de 90 países, es increíble. A veces es difícil de creer que algo que yo hice, mi música llega a tantos lados. Es contagiar alegría, felicidad, un momento de baile… además es lo que siempre soñé“, contó durante su visita al periódico.

Sin embargo, el éxito que Ruensito ha obtenido no vino fácil. Detrás de la popularidad de su música, hay toda una historia digna de contar. Pasó de vender hamburguesas, a tener una pizzeria en Puebla. Más tarde, se mudó a Nueva York y no pasó mucho tiempo antes de que su instinto lo llevara a Canadá.

Ruensito pone a México en alto

En total, el originario de Michoacán ha tenido la oportunidad de recorrer casi 50 países, mismos que le han permitido expandir sus horizontes no solo en el ámbito personal, sino artístico.

Al respecto, Ruensito asegura que: “el artista no solo es la música, también es todo lo que hay detrás: cómo te vistes, cómo hablas, te expresas, la realización del videoclip. La verdad es que al tener todo este empape cultural, me ha influenciado mucho la manera en la que veo el arte; lo hago desde una manera más internacional, variada. Somos la suma de nuestras experiencias y yo no soy la excepción“.

Actualmente, el cantante radica en Líbano… un destino que le ha brindado no solo al amor de su vida, sino una oportunidad de poner el nombre de México en alto. Fue justamente su primer sencillo, titulado “Me corono”, el que en 2020 lo hizo apostar por la música.

“Me mudé hace tres años, yo me fui de México con una idea completamente diferente a lo que estoy haciendo ahorita. Y estando allá comencé desde cero, mis amigos y familia están acá; entonces el hecho de llegar y hacer algo desde cero que tenga el impacto que hemos logrado es irreal. Y eso me hizo sentir que era mi responsabilidad compartir el mensaje de dónde vengo, mis raíces, mi país, mi México lindo“, destacó.

“Cien x Cien”, la canción que ha inspirado a miles

Ruensito está listo para seguir cosechando éxitos, prueba de ello es su tema “Cien x Cien”, que ya cuenta con miles de reproducciones en varias plataformas digitales y se perfila para convertirse en el hit del verano.

Sobre la inspiración detrás de la canción y el videoclip, el artista detalló que: “Fue algo mágico porque cuando estábamos terminando la canción, la idea ya estaba en mi cabeza. Siempre tuve presente hacer un manifesto para la comunidad LGBTQ+, para mí era muy claro que fuera muy colorido, que refleja las emociones de la canción. La idea nació y se volvió realidad“.

Para finalizar, Ruensito hizo una invitación para su próximo concierto, que se llevará a cabo el próximo 28 de julio en Ciudad de México. Además aseguró que habrá muchas sorpresas, incluso interpretaciones de canciones inéditas.

“Seguimos promocionando la propuesta musical, tenemos un concierto el próximo 28 de julio en CDMX; son dos funciones, una a las 7 de la noche y otra a las 8:30. Vamos a andar cantando canciones que no hemos lanzado todavía, es como un show para familia y amigos, para poder recibir la ‘patadita’ de la suerte aquí en México”, adelantó.

¿Quieres escuchar más sobre la música de Ruensito? Haz click aquí.

