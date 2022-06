Rubí la quinceañera se queda en La Academia 20 años; así la HUMILLARON los jueces | VIDEO

Hace 6 años que Rubí Ibarra se convirtió en la quinceañera más famosa no sólo de redes sociales, sino de todo México, pues la chica, quien ahora es la primer participante blindada para entonar una canción en el concierto de apertura en La Academia, alcanzó la fama y se ganó el cariño de la gente gracias a su fiesta.

Fue en 2016 cuando los padres de la joven publicaron la grabación que invitó al país entero a la celebración de XV años de su hija, un evento al que acudieron más de 30 mil personas y en donde hubo como regalo ‘una chiva’ de 10 mil pesos.

Posteriormente, ya con la popularidad de su lado, Rubí Ibarra comenzó un camino por el mundo del espectáculo y se adentró en la escena musical con contratos de disqueras que le ofrecieron grabar su primer material discográfico; no obstante, tiempo después inició sus estudios en Comunicación con especialidad en televisión que ahora, ya con 21 años de edad, quizá le den las herramientas para triunfar en La Academia.

Rubí en La Academia 20 años

Este lunes, en la rueda de prensa que transmitió TV Azteca con los detalles del show, la intérprete apareció en el segundo grupo de aspirantes que entró al escenario a exhibir su talento; fue entonces que la joven sorprendió nuevamente al público al entonar el tema ‘Equivocada’.

“No sé si reconoces a esta pequeñita que está aquí, mira nomás. Ella se llama Rubí, hace 6 años se convirtió en la quinceañera más famosa de este país, ¿qué te pareció?”, cuestionó el conductor Yahir a Alexander Acha, director de La Academia que al igual que los críticos mencionó que la chica no tiene la habilidad suficiente para estar en el concurso.

“No, la verdad creo que en todos los competidores, en todos los alumnos encuentro más posibilidades”, dijo el cantante antes de que Lolita Cortés, la estricta jueza, añadiera: “Me sorprende muchísimo que después de miles que hicieron audición, esta noche este es el ejemplo de lo que encontraron. Me parece inverosímil… No, nena, no, princesa, para mí, tú no debes de estar aquí”, aseguró.

Rubí se queda

Pese a las fuertes críticas, la opinión de la audiencia fue la que salvó a Rubí de dejar La Academia, ya que la joven recibió el apoyo de los fans que a través de una encuesta en línea le permitieron seguir.

Al recibir esta noticia, la chica rompió en llanto e instantes después dijo estar feliz y aseguró que dará lo mejor de ella en el siguiente espectáculo.