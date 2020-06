Rubí con Camila Sodi no convence. Parece que Camila Sodi no la está pasando bien con las reacciones de la nueva serie Rubí, la cual es una nueva versión de la telenovela protagonizada por Bárbara Mori en el 2004. Y e sque se dice que la sobrina de Thalía no logra convencer del todo.

Según algunos medios del espectáculo, Televisa está muy consternado debido a las reacciones negativas que tuvo la serie de Rubí a cargo de Sodi, pues el papel que originalmente hizo Mori le quedó grande a la actriz de Luis Miguel, la serie ya que “le falta maldad”.

Cuando se fichó a Sodi para esta nueva versión muchos aseguraron que la belleza la tenía, sin embargo no tenían esperanza en que le hiciera honor al papel protagónico.

Camilia Sodi como Rubí

En redes sociales la conversación se divide, mientras unos aplauden el trabajo de Camila, otros aseguran que es un papel que le quedó muy grande y no pueden esperar a que se termine. La serie solo constará de 26 episodios los cuales ya fueron grabados.

Según diferentes portales los número de rating están más por abajo de lo que se esperaba. Además se dice que había otros nombres que también pudieron haber sido la nueva Rubí y que ahora suenan mucho mejor que Camila Sodi; entre ellos están Esmeralda Pimentel, María León, Mariluz Bermúdez y Ela Velden.

Así Rubí con Camila Sodi no convence y parece que no logra llenar los zapatos de Bárbara Mori ¿Ya la vista? ¿Crees que Sodi está haciendo un buen trabajo? Cuéntanos en nuestras redes sociales.

Con información de Tribuna.