Rosalía y The Weeknd unen sus voces en “Blinding lights”

Rosalía y The Weeknd, dos de los artistas más relevantes en la actualidad, lanzaron pistas este jueves en sus redes sociales de lo que podría ser una colaboración y minutos después lo confirmaron.

Abel Makkonen Tesfaye, más conocido como The Weeknd, ha compartido esta madrugada en sus redes una fotografía posando junto a Rosalía con el fondo que se puede ver en el videoclip. La misma imagen ha utilizado la cantante de Sant Esteve Sesrovires en sus perfiles, generando así un gran ‘hype’ entre sus fans.

Se venía rumoreando en los últimos días la colaboración entre ambos, y por eso la publicación de The Weeknd ha puesto a sus seguidores en alerta. Con un posado ante lo que parece una playa y que realmente es el plató donde se ha rodado el videoclip de ‘Blinding Lights [Remix]‘, los cantantes muestran una química especial.

Rosalía se suma al remix de esta exitosa canción poco antes de que se cumpla un año de su lanzamiento. ‘Blinding Lights‘ ha tenido suficiente con menos de 365 días para romper récords. Ha permanecido durante todo el año en la lista de los 100 temas más escuchados de Estados Unidos, el Billboard Hot 100.

Rosalía y The Weeknd

Con 42 semanas dentro del top 10, ocupo en 33 de ellas los cinco primeros puestos, algo que no ha pasado antes en los 62 años de historia del listado. Pero la popularidad del tema no le ha bastado a The Weeknd para obtener una nominación a los Grammy.

Pese a arrasar en otros premios como los MTV Video Music Awards y los American Music Awards, no es candidato a ninguno de los 63 galardones que la Academia de la Grabación de los Estados Unidos entregará el 31 de enero de 2021. “Los Grammy siguen corruptos. Me deben a mí, a mis fans y a la industria ser transparentes…”, sentenció el artista.

