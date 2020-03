Roberto Palazuelos sufrió por el abandono de su madre. El actor considera a dos de sus tías por parte de su papá como si fueran su mamá.

Aunque siempre Roberto se ha mostrado como un hombre casi sin sentimientos, en esta ocasión decidió abrir su corazón y compartió cómo vivió el abandonó de su madre.

Según el actor de 53 años de edad reveló que su mamá lo abandonó desde que era un niño, por lo que cuando cumplió 18 decidió buscarla, teniendo la ilusión de volverla a verla, viajó hasta Nueva York para buscar el reencuentro, pero este no fue lo que esperaba.

Debido a que su madre lo hizo sentir traicionado decidió no volverla a buscar en su vida:

“Yo perdoné a mi mamá, la vi a mi mamá y todo el rollo y luego me hizo algo que me dolió muchísimo y que me hizo llorar dos días, y cuando me terminé de recuperar me encerré.

No hablé con nadie, cuando me terminé de recuperar dije: ‘esta es la última vez que yo te voy a permitir a ti que me lastimes y que toques mi corazón y que lastimes mi alma como lo acabas de hacer’…”, confesó en entrevista con Aurora Valle para el programa ‘Confesiones’.

También “El Diamante Negro” mencionó que esta difícil situación se puso en el ojo público debido a que supuestamente una revista le ofreció dinero a su madre para que hablará del tema:

“Mi mamá, no sé cómo esta revista que siempre compra todo mundo, le ofreció una lana y le sacó toda la historia de cómo me recupera mi abuelo, le tiró de más, habló mal de mi tía Susana.

Habló mal de mi abuelo, reveló que yo había sido el heredero del Tigre (Palazuelos), me puso en riesgo, muchas cosas… tirando porquería y media…”, dijo.

Por lo que el actor dejó muy en claro que no existe ninguna posibilidad de poder reconciliarse con su madre:

“Dile a la señora que jamás en la vida me vuelva a buscar, ni a nada, está muerta para mí, así fue. Todavía vive, ni la pienso ver, no me interesa verla, yo mi mamá es mi tía Susana y mi tía Margot, que acaba de morir.

Ellas dos hermanas de mi padre me criaron, me amaron, me hicieron todo… para mí por ser sano mentalmente ellas son mis mamás, no una persona tan egoísta como es mi mamá…”, confesó.

