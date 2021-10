Roberto Palazuelos quiere ser gobernador de Quintana Roo

El actor Roberto Palazuelos buscará una candidatura a la gubernatura de Quintana Roo, estado en donde El diamante negro tiene unos hoteles.

Palazuelos dijo en entrevista a De Primera Mano, que después de revelar que desea incursionar en la política, varios partidos políticos lo buscaron.

Palazuelos dijo que decidió apostar por Movimiento Ciudadano y explicó la razón.

“Todavía no se hace oficial, se me acercaron varios partidos, no sólo Movimiento Ciudadano. Movimiento (el partido político) no postula políticos, postula ciudadanos y creo que ya la clase política de Quintana Roo debe ser renovada, el estado está endeudado, no están protegiendo la ecología y le tengo mucho cariño a esa tierra”, comentó.

Palazuelos dijo que tiene claro los problemas que enfrenta el estado, como lo es el sargazo.

Estoy mejor preparado que cualquier candidato y lo voy a demostrar en los debates. Llevo 25 años viviendo allá, conozco sus problemáticas, sus soluciones y no se está resolviendo el tema del sargazo”, explicó.