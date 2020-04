Roberto Palazuelos paga medio sueldo a sus empleados por COVID-19. El actor es dueño de varios hoteles en Quintana Roo, se ha visto afectado por el virus.

Debido a la cuarentena que se ha implementado en la República Mexicana, varias cadenas de hoteles han tenido que cerrar, pues no pueden recibir personas y así evitar que se contagien del virus.

Aunque pareciera que Roberto Palazuelos no tiene sentimientos, mucho menos por las personas más vulnerables económicamente, resulta ser que no es así.

Según el actor, abogado y empresario tiene todo lo necesario para subsistir a la cuarentena del COVID-19, como casa, comida y todas las comodidades a las que siempre ha estado acostumbrado.

Pero hay un asunto que sí lo tiene muy preocupado y no le permite estar tranquilo en estos momentos, Roberto en entrevista para la revista Quién confesó que le angustia el asunto de las personas que se están quedando sin empleo por la crisis del coronavirus.

El actor de 53 años informó que les paga medio sueldo a sus empleados que trabajan en sus empresas, hoteles e industria para que no se vean afectados:

Asimismo el empresario dijo que tiene todas las comodidades para pasar la cuarentena:

“La verdad es que la vivo (la cuarentena) muy cómodamente: tengo mi chef, mi chofer, mi casa, estoy bien, me estoy cuidando, pero no dejo de estar preocupado porque soy una persona que ama mucho a su país y a la gente y me preocupa la gente”, confesó.