Roberto Palazuelos confiesa por qué no tiene relaciones con actrices. El actor reveló que le fue infiel a su ex esposa y que no le gusto estar casado.

Aunque el también conocido ‘El Diamante Negro’ tiene algunos años divorciado, no se ha vuelto a involucrar sentimentalmente con otra mujer mucho menos si se trata de una actriz.

El actor de 53 años de edad fue entrevistado por Aurora Valle para el programa ‘Confesiones’ y ahí reveló sus más grandes temores, por inverosímil que parezca, Roberto le tiene fobia a relacionarse sentimentalmente con actrices.

Durante la entrevista la periodista de espectáculos le preguntó si se imaginaba casado con alguna famosa y así contestó el actor:

”Yo, nunca, nunca, siempre le tuve pavor a las actrices”, dijo.

Según “El Diamante Negro” confesó que nunca le ha interesado involucrarse con alguna actriz:

“Solamente tuve una actriz novia y fue un desastre mediático, nos dimos hasta con la cacerola”, dijo, “Yo siempre decía: ‘No, yo las actrices no, están locas. O sea, locas en el sentido de que le satisfaces el ego a una actriz”, comentó.

Además, Roberto Palazuelos reveló que sus amigos los hijos de los ex presidentes si anduvieron con algunas actrices:

“Me tocó también los tiempos de Adela Noriega chavita. Entonces, yo decía: ‘Nombre, ni de broma (ser novio de una actriz)”, agregó. “Mis amigos, los hijos de los presidentes, esos sí las traían a todas (las actrices). Y yo, la verdad, es que nunca”, confesó.

La famosa con la que Roberto Palazuelos tuvo una relación fue con Gaby Platas:

“Es la única actriz con la que yo he andado en mi vida y con la única que voy a andar”, también admitió que fue “muy noviero, pero también era mucho de tener mi noviecita bien”.

También el actor confesó que cuando se casó con Yadira Garza fue una persona muy fiel, ellos estuvieron casados durante 13 años.

Sin embargo a la mitad de su matrimonio los dos comenzaron a cambiar y a tener problemas, hasta que finalmente llegó el divorcio.

