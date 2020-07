¡Tras dar a conocer su compromiso, Roberto Carlo revela que tiene Covid-19!

Roberto Carlo da positivo a Covid-19, tras dar a conocer su compromiso. La prueba fue realizada en el Hospital Español, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo…

El conductor de ‘Sale el Sol’, Roberto Carlo, anunció a través de su cuenta de Twitter que dio positivo a una prueba de covid-19.

“Desafortunadamente esta mañana di positivo en la prueba de isopado de covid-19, la cual me hice por síntomas como falta de oxigenación y una migraña terrible”.

Roberto Carlo detalló que aunque se siente mejor, se ausentará de la emisión matutina de Imagen Televisión para cumplir con la cuarentena obligatoria.

“Desafortunadamente esta mañana di positivo en la prueba de isopado de #COVIDー19 , la cual me hice por síntomas como falta de oxigenación y una migraña terrible. Esta mañana me siento mejor, pero toca entrar en cuarentena así que no estaré estos días en el programa @saleelsoltv”, tuiteó.