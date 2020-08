¿Roberto Carlo abandona o no “Sale el Sol”? (FOTO+VIDEO)

View this post on Instagram

Esta mañana celebramos 1000 programas de @saleelsoltv ☀️por @imagentvmex (De los cuales yo llevo 860 porque entre 7 meses después de su arranque) y este ha sido un viaje maravilloso, han sido cientos de mañanas de aprendizaje, sonrisas, amor, amistad, enseñanzas, felicidad, también algunas de frustración, llanto, enojo, desacuerdo porque la vida es un balance y la familia te acompaña en todo ese viaje emocional. Y somos verdaderos, nos queremos y eso es lo más valioso que tenemos. Nos ha tocado crecer y aprender mucho tanto personal como profesionalmente y ha sido maravilloso compartir ese crecimiento con ustedes. Gracias @atovarp por haberme llamado aquel febrero del 2017 para invitarme al casting de este gran proyecto y confiar para sumarme a la aventura el 17 de Mayo del 2017 ✨LARGA VIDA A SALE EL SOL ☀️