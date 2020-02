Robert Pattinson se presenta como Batman con todo y traje. Desde hace meses mucho se habla sobre el papel que hará Robert Pattinson como el nuevo Batman. Y es que luego de Ben Affleck y Christian Bale el trabajo de Pattinson se analiza bajo lupa. Te dejamos el avance.

En un video compartido en redes sociales se volvió viral rápidamente y el nombre de Pattison, tendencia. En el pequeño corto de solo segundos se puede ver una toma de cerca del actor en la armadura del caballero de la noche. La imagen está en color rojo y no se muestra más.

Pero esto bastó para que muchos se emocionaran con el teaser. Y es que el trabajo que hará el actor en la siguiente película está en duda, pues en Internet muchos criticaron que no daría el ancho.

Dentro de algunos problemas que enfrentó Pattison para este papel está el hecho de que no conseguía ganar masa muscular para “llenar el traje” lo cual tuvo que atrasar un poco la producción. Ahora al parecer está todo listo para arrancar con el murciélago.

Pattinson tuvo un buen último año, no solo se hizo con el papel de Batman, también protagonizó la película El Faro la cual si bien no recibió amor por parte de la temporada de premios, fue aplaudida por la crítica. En la cinta a blanco y negro el personaje del actor lucha para no ser consumido por la locura en un ambiente lleno de impedimentos.

Así fue como Robert Pattinson se presentó como Batman ¿Te gustó el traje?

Con información de CNN.