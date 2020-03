Robert De Niro pide no salir de casa, en medio de la lucha contra el coronavirus. El actor, por su edad, pertenece al grupo de riesgo de ahí su preocupación por contener al virus.

Sin duda el mundo entero se encuentra en la lucha contra el COVID-19 y eso incluye a las grandes estrellas de Hollywood.

De ahí que actores como Robert De Niro, Danny DeVito, Amy Adams y Jennifer Garner se han sumado a los esfuerzos para enfrentar al nuevo coronavirus.

En el caso de los dos primeros, quienes se encuentran en el grupo de riesgo, fue a través de mensajes dedicados a la cuarentena recomendada en Estados Unidos.

De hecho, el vídeo fue publicado por Andrew Cuomo, Gobernador de Nueva York. El funcionario público enfrenta un estado con más de 15 mil casos de infectados y 114 víctimas mortales.

El principal foco infeccioso se encuentra en la Ciudad de Nueva York, donde existen al menos 6900 contagiados.

El gobernador compartió videos similares al de De Niro con la presencia de Danny DeVito y Ben Stiller.

“Este virus, la pandemia que está ocurriendo, puede ser contraído por los jóvenes y lo pueden transmitir a personas mayores, y lo próximo que sabrán es que yo no estaré aquí. El Gobernador Cuomo me ha pedido que se los pida: Por favor, hagan el favor de permanecer en casa todos, y no esparcir el virus”, es el mensaje de DeVito.

Danny DeVito wants you to stay home and save lives.#NewYorkStateStrongerTogether @DannyDeVito pic.twitter.com/7V8yXbqHwB

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) March 22, 2020