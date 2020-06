¿Ricky Martín y Pablo Alborán fueron novios?. El cantante español anunció su homosexualidad este día, en el 2014 se les relacionó sentimentalmente.

Fue en febrero del año mencionado que una revista publicó que los cantantes tenían una relación, luego de Ricky fuera visitar a Pablo a la India.

Tras el anunció que dio este 17 de junio del 2020 Pablo Alborán donde declara abiertamente su homosexualidad por medio de un video que compartió a sus redes sociales:

“Estoy aquí para contaros que soy homosexual, no pasa nada, la vida sigue igual. Yo necesito ser un poquito más feliz de lo que ya era” comenzaba su discurso en la publicación que ha hecho en su perfil de Instagram con estas palabras. Y seguía comunicando que: “Mucha gente lo presupone, lo sabe o simplemente le da igual. En mi casa, en mi familia, he sentido siempre la libertad de amar a quien he querido. Me he sentido arropado y apoyado. En mi trabajo jamás me he sentido discriminado”, explicó.