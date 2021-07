El cantante puertorriqueño Ricky Martin ha decidido utilizar su plataforma para seguir promoviendo la vacunación contra Covid-19, y envió un contundente mensaje a quienes se niegan a creer en su efectividad.

A través de su cuenta de Instagram, el famoso compartió algunas infografías en inglés y español que buscan combatir la desinformación acerca de las diferentes vacunas contra Covid-19.

Además, recurrió a sus historias para compartir su experiencia tras la inoculación, asegurando que una de sus motivaciones fue el proteger a sus seres queridos.

“Me vacuné porque no podía vivir conmigo mismo si me infecto y luego se lo transmito a alguien que muere. Incluso alguien que terminara en el hospital. Lo hice por la gente que nunca había conocido antes, mi comunidad. No seas tan egocentrista olvídate de los ridículos videos de conspiración que ves en YouTube. No se trata de ti, se trata de todos los demás. Vacúnate YA”, escribió.

Con estos mensajes, Ricky Martin reitera su compromiso con la sociedad de ayudar a disminuir los contagios por coronavirus. Recordemos que a través de la fundación que lleva su nombre y del centro de vacunación que creó en Puerto Rico ha continuado con su propia campaña a favor de la vacunación.

Esta no es la primera vez que Ricky se pronuncia ante causas importantes, pues recordemos que hace unos días rompió el silencio sobre la situación actual de Cuba.

Con un emotivo video, se encargó de explicar la causa por la que luchan día a día los hermanos del pueblo cubano.

“Esto es muy importante. Nuestros hermanos y hermanas de Cuba necesitan que informemos al mundo lo que están viviendo el día de hoy. Llenemos las redes antes de que quiten el internet en el país. Ayuda humanitaria para Cuba YA”, escribió el intérprete de Vente pa’ca para acompañar un clip de las manifestaciones.

