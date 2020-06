Ricky Martín comparó a la Virgen María con vientre de alquiler.Por lo que ha causado controversia y así le ha respondido un sacerdote.

El cantante boricua explicó que María prestó su vientre para que pudiera nacer Jesús, método que él ha utilizado para tener a sus cuatro hijos.

Quien se encuentra en el ojo del huracán es Ricky Martín, pero en esta ocasión no ha sido por una causa altruista o por defender algún acontecimiento social, sino por unos comentarios religiosos que realizó.

Debido a que el intérprete de ‘La Copa de la Vida’ comparó a la Virgen María con un vientre de alquiler.

Todo surgió cuando el cantante fue cuestionado sobre el tema donde algunas mujeres prestan su vientre para que otras personas puedan tener familia.

Según Ricky dijo que a esas mujeres las tiene en un pedestal, porque así lo hizo la madre de Jesucristo.

Asimismo durante la entrevista que le realizó el periódico español El País, sobre si a él le parecía un poco ofensivo escuchar sobre los vientres de alquiler, por lo que ahí fue donde hizo la comparación:

“Yo no alquilé un vientre, a mí me prestaron el vientre, y varias veces, y tengo en un pedestal a estas grandes mujeres que me ayudaron a criar a mi familia.

Como tengo en su pedestal a María, la Virgen, que prestó su vientre para que Jesús viniera al mundo”, dijo.