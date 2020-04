Ricardo Milos reaparece y se manifiesta contra sus memes

Ricardo Milos reaparece. Hace un año el actor de la industria de cine para adultos se transformó en todo un exitoso meme, sin embargo surgieron muchas dudas de dónde estaba ahora. Tras el rumor de la muerte de Ricardo Milos hace un año te mostramos unas imágenes que tal vez no habías visto de este peculiar personaje, además del supuesto mensaje que envió sobre sus memes.

Lo cierto es que poco se sabe de dónde está ahora Ricardo, muchos dicen que murió, sin embargo otros aseguran que se manifestó hace unos meses en contra de su meme. Te contamos un poco de esto más abajo.

Y a pesar de que su clásica imagen del fondo negro con su característico pañuelo rojo lo hizo muy famoso en Internet, lo cierto es que el modelo y bailarín tiene otros lado que muy pocos conocen, como por ejemplo esta imagen en donde aparece con una playera a cuadros azul.

Otra fotografía de él es esta, en donde aparece posando en lo que se ve es una cascada. El modelo utiliza únicamente un calzoncillo rojo.

Si bien estas imágenes no han sido vistas por muchos de sus fans, el verdadero misterio es el de su muerte. Y es que desde 2017 no se sabe nada de él, cuando a través de la que sería su supuesta cuenta de Facebook oficial publicó un mensaje sobre el huracán Irma.

Muchos dicen que murió en el desastre natural, sin embargo otros aseguran que el año pasado se manifestó en unos foros de Yahoo. Ahí habría dicho que no está nada contento con sus memes:

“No estoy seguro de dónde salieron los rumores (de mi muerte) o por qué, pero estoy bien. Vivo en Ft. Myers, Florida, mi hijo tiene 13 y está en la secundaria, he sido un padre muy ocupado. Mi hijo es un estudiante modelo y se le dan los deportes, también toca saxofón. Vengo a pedirles que PAREN todos los email y los memes que ilegalmente han hecho de mí con el video en donde bailo. Lo hice para un sitio web y me pagaron para que el material se use únicamente ahí”, escribió.