Ricardo Hill esta delicado de salud y no tiene dinero

Además a realizado imitaciones de otros artistas, pero definitivamente cuando imita a “El Teacher” causa una gran diversión, por su enorme parecido.

Sin duda uno de los comediantes mexicanos que causa mucha risa es Ricardo Hill.

Quien se dio a conocer en el programa de “La Hora Pico” cuando realizaba la parodia de Joaquín López Doriga en el noticiero estelar que tenía en Televisa a las 10:30 de la noche.

Aunque pudiera pensarse que el actor tiene éxito y dinero lo cierto es que no es así, se encuentra delicado de salud, sin solvencia económica para pagar su enfermedad.

El mismo lo reveló a las cámaras de Ventaneando que padece una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por lo que en estos momentos no tiene trabajo.

“Estoy en casa, llevo un mes en cama y quiero salir adelante. En unos días veo al internista para ver cuál será mi tratamiento”, dijo.

Además, el comediante reveló que no ha recibido ningún tipo de apoyo por parte de Televisa, ni la ANDA, reconociendo que si lo apoyaran le vendría muy bien, debido a que no tiene trabajo, por lo consecuente no genera ingresos económicos.

Luego de que Ricardo diera a conocer si situación, algunos de sus seguidores en Facebook han solicitado ayuda para poder dársela al comediante.

Cabe mencionar que Ricardo Hill es un actor también de doblaje, locutor, actor de telenovelas, teatro, ha hecho spots para televisión, se presentaba en bares ofreciendo su show.

Dentro de sus parodias más destacas se encuentran el periodista Jacobo Zabludovsky, Felipe Calderón y David Faitelson, por mencionar algunos.

