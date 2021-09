Reyes presenta “Tropical”

El cantante mexicano Reyes presenta su sencillo “Tropical”, una canción llena de energía positiva, cuya letra se basa en el amor romántico y se complementa con una mezcla de sonidos frescos y contemporáneos. Tanto la canción como el video, han tenido una muy buena respuesta por parte del público: “Es una canción que afortunadamente el público ha disfrutado al máximo. El video se grabó en Acapulco por todo el tema de un amor en la playa, todo bonito en el mar”.

Ante la situación de la pandemia, Reyes fue muy cuidadoso con la grabación del video, teniendo un equipo reducido de trabajo, para ofrecer un proyecto de gran calidad: “Con las ideas que traía, no influyó bastante con las medidas de higiene y protocolos de salud, lo que nos costó fue encontrar a los modelos, porque no todos tenían disponibilidad y por supuesto hay ese temor de contagiarse, pero fuimos un equipo bastante pequeño de seis personas, y lo hicimos muy bien. Las zonas donde grabamos, no había nada de gente y fue algo más fácil”, expresó Reyes.

Entre sus próximos planes, Reyes lanzará dos sencillos más, entre ellos, una colaboración con artistas de distintos géneros: “Viene una colaboración muy importante con mi gran amiga Mon Aduna y también el talentoso rapero Mau Corona, para complementar los sencillos anteriores. Estoy siendo muy paciente en la cuestión de las presentaciones en vivo, no me puedo poner a exigir, la situación está complicada. Pero ya tenemos la propuesta para que cuando sea posible, poder llevarles un show muy bueno y que la gente lo disfrute mucho. Por el momento, estoy aprovechando este tiempo para pulir todo y tener un espectáculo completo”.

“Desde pequeño he sido muy apasionado de la música, lo es todo para mí desde que tengo memoria, pero ya algo con más dirección e interés en dedicarme a esto fue justamente hace como tres años que estaba con dos de mis amigos más cercanos que son productores y DJs, y me dijeron nos gusta cómo cantas hay que hacer una canción juntos, lo hicimos en 2018 y lo firmó una disquera de Monterrey y le fue muy bien a la canción. Por temas personales tuve que tomar un break en la música y cuando empezó la pandemia fue un buen parteaguas para retomar lo que había dejado en la música”.

El artista se ha dedicado a producir y componer su próximo material. Preparando para el 2021 & 2022 el release de 2 EP’s y varios sencillos en colaboración con algunos artistas emergentes.