A solo unas semanas de que la actriz Cynthia Klitbo confirmara su separación de Rey Grupero, el influencer decidió dar su versión de los hechos y compartir la verdadera razón detrás de su truene… ¡aquí te contamos los que dijo!

En entrevista con el programa “De primera mano”, Rey Grupero habló por primera vez de su ruptura con Klitbo, y señaló que entre ellos todo terminó de la mejor manera.

“Quedamos en términos bonitos, padres. Siempre va a existir un momento en mi mente para Cynthia, siempre va a existir una parte de mi corazón para Cynthia. Aunque es difícil porque estábamos muy apegados, me siento tranquilo, no siento un remordimiento, no siento algo malo”, mencionó el Youtuber.

Asimismo, compartió por qué quiso esperar para emitir alguna declaración sobre el tema.

“No quise contestar la semana pasada porque realmente estaba muy roto; fue una ruptura muy fuerte, creo que di todo, me esforcé en todo, hice todo lo que pude. Si la relación no dio para estirar más, no tengo palabras para decir”, agregó.

En cuanto se le cuestionó sobre las razones que los orillaron a poner fin a su noviazgo, Rey Grupero afirmó que no hubo un motivo especial, solo se dieron cuenta que debían tomar caminos separados.

“Terminó porque tenía que terminar, era el tiempo para terminar. Pero ella es una mujer fantástica, es una mujer gigante en todos los aspectos, que me enseñó muchas cosas que no sabía”, finalizó.

Cynthia Klitbo decidió dar a conocer el fin de su relación con Rey Grupero a través de su cuenta oficial de Instagram. En un breve pero emotivo comunicado, la reconocida actriz agradeció por el apoyo y le deseo lo mejor a su ahora ex pareja.

“Desafortunadamente no nos alcanzó el amor, Fue imposible integrar nuestros objetivos de vida y felicidad. No obstante nuestra amistad está intacta”, escribió Klitbo.

“Seguiremos admirándonos y queriéndonos siempre, pero desde hoy, cada quien desde su correspondiente individualidad“, aseguró la famosa de 54 años para concluir.

