Revive el rumor: ¿Adela Noriega tuvo un hijo con un ex presidente?. El ex presidente, Carlos Salinas y la actriz Adela Noriega, vuelven a ser tema de conversación pues ha vuelto la polémica de que tuvieron un hijo juntos.

Carlos Salinas tiene una demanda por parte de Emilio Lozoya Austón, lo que lo hace formar parte de las 17 personas que se han involucrado en los sobornos y otros actos de corrupción.

Se dice que la actriz y el ex presidente procrearon un hijo que se llama Carlos Rodrigo Salinas Noriega, algunas declaraciones aseguran que Adela tiene varios años viviendo en Miami, en una de las zonas más glamurosas de la ciudad. Y que habría sido el romance la razón de que abandonó México y su vida artística.

El periodista de espectáculos Jorge Carbajal recordó que el Rafael Loret de Mola confirmó que años atrás la actriz se encontraba internada en el Hospital Inglés de la Ciudad de México por que iba a tener un bebé.

En entrevista con Elisa Beristain y Javier Ceriani para el programa Chisme no Like, Carbajal habló de la polémica y en sus declaraciones mostró unas imágenes que supuestamente confirmarían esto.

“yo no lo puedo confirmar porque no me las dieron a mí directamente, lo que sí les puedo confirmar es que Adela si tuvo un hijo que decía que era su sobrino, que sí fue de Salinas de Gortari y que finalmente está viviendo con él entre Miami, Polanco y Europa”.