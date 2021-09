Revelan que demanda de Enrique Guzmán contra Frida Sofía no procedió

La primera actualización de la disputa legal entre Enrique Guzmán y Frida Sofía se ha dado a conocer y quien lleva la delantera es la hija de Alejandra Guzmán, pues la querella en su contra por presunta por violencia intrafamiliar, fue archivada y no procedió.

En entrevista con el programa De Primera Mano, el abogado de Frida Sofía, Xavier Olea, habló sobre la demanda que interpuso la joven en contra de su abuelo por abuso sexual y aprovechó para dar una actualización sobre la querella que el intérprete de “Popotitos” presentó.

“En relación a la denuncia que nosotros presentamos estamos en espera que la Fiscalía General de la Republica se apoye en el consulado de Miami para declaración de Frida”, declaró el abogado.

Te puede interesar:

Enrique Guzmán arremete nuevamente contra Frida Sofía: “A una clínica psiquiátrica”

Frida Sofía denuncia formalmente a Enrique Guzmán: “Busco justicia, no venganza”

¿Alejandra Guzmán demandará a Frida Sofía?

Asimismo, se le cuestionó sobre la demanda que Enrique Guzmán habría interpuesto en contra de su cliente. Al respecto, Olea informó que: “Tenemos conocimiento que la demanda fue archivada, el MP no consideró necesario llamar a Frida, no encontró ni indicios para mandar a Frida, consideró que no había delito”.

Por otro lado, en el programa de espectáculos se discutió la posibilidad de que la mamá de Frida Sofía, Alejandra Guzmán, tome cartas en el asunto y recurra a la vía legal; esto luego de que la querella de su papá quedo desestimada.

“En estos momentos ella no ha considerado tomar ninguna acción legal contra su hija, Frida Sofía, en México ni Estados Unidos y tampoco está asociada con nadie para hacerlo. Alejandra solamente desea lo mejor para su hija. Entonces, cualquier información que indique lo contrario es falsa”, se dijo recientemente en un comunicado emitido por el equipo de la famosa.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen