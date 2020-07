Sebastián Athié: ¡Revelan la causa real de su muerte!

View this post on Instagram

Comparto esta publicación a petición de la familia de @sebastian_athie , ya que no tienen posibilidad de hacerlo en su perfil oficial : “Comunicamos oficialmente que Sebastián murió a causa de un infarto que se produjo durante una de sus sesiones de entrenamiento al aire libre , el pasado 4 de Julio. Gozaba de una excelente salud y estamos devastados por este terrible acontecimiento. Sebastián amaba su trabajo, y siempre estaba preparándose y entrenando para dar lo mejor de él . Queremos agradecer profundamente las numerosas muestras de cariño que estamos recibiendo en estos difíciles momentos “