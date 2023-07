La actriz quintanarroense, Ana Claudia Talancón, preocupó a sus seguidores recientemente tras compartir en una historia de Instagram que fue hospitalizada de emergencia.

La protagonista de “Soy Tu Fan”, comentó que sigue internada en el hospital desde el pasado 6 de julio.

“Quiero darle las gracias a toda la gente que me ha mandado mensajes bonitos, que se han preocupado por mí. Aquí sigo, no me han dado de alta”, se escucha decir a la actriz en el video.

Talancón grabó la historia desde la cama del hospital, y aclaró que no es apendicitis el motivo de su intervención.

Revela Ana Claudia Talancón por qué la hospitalizaron de emergencia

#Espectaculos | Ana Claudia Talancón fue hospitalizada de emergencia, por una posible una apendicitis. 🏨https://t.co/bybcPNw1hw pic.twitter.com/lDIizkeL0P — MegaNews (@MegaNews_MX) July 7, 2023

“No era apendicitis, es una infección en el estómago horrible. Me he sentido muy malita, pero estoy bien cuidada y voy a mejorar”, indicó.

Además, pidió disculpas por no poder responder a los mensajes y muestras de apoyo que ha recibido de seres queridos y seguidores, pues aún se siente indispuesta.

Con información de Agencias

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ