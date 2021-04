Luego de casi dos años de una batalla legal, los responsables de la demanda por plagio contra el cineasta mexicano Guillermo del Toro, han decidido retirar los cargos.

De acuerdo a una publicación de The Hollywood Reporter, la denuncia por plagio a la película “The Shape of Water” fue retirada el pasado viernes. Por esta razón, el estudio detrás del largometraje, Searchlight Pictures, emitió hoy un comunicado explicando su versión de los hechos.

En el texto se explica que la demanda habría sido retirada pues no tenía fundamentos suficientes para proceder.

“David Zindel, hijo del autor de Let Me Hear You Whisper (1969) admite, que sus demandas de plagio son infundadas. Él admite que Guillermo del Toro es el verdadero creador de La forma del agua. Cualquier similitud entre los dos trabajos es casual”, señala el comunicado.

Aunado a esto, otros portales de noticias como The Wrap, han informado que “el demandante llegó a un acuerdo para retirar voluntariamente el caso”.

¿Cómo y cuando surgió la demanda contra Del Toro?

En 2018, David Zindel, hijo del fallecido dramaturgo Paul Zindel, aseguró en una denuncia que la obra teatral Let Me Hear You Whisper (1969) de su padre y “The Shape of Water” eran idénticas, por lo que la cinta debería ser vista como una adaptación de ese texto.

Pero… ¿cuáles eran esas similitudes? Aquí te lo contamos.

Let Me Hear You Wisper relataba la historia una introvertida cuidadora que forma una extraña amistad con un delfín mientras trabaja en un laboratorio militar durante la Guerra Fría.

Por su parte, la película de Guillermo del Toro, 4 veces ganadora del Oscar, gira en torno a una mujer de la limpieza muda entabla una relación sentimental con una criatura marina en un laboratorio militar durante la Guerra Fría. Tú qué opinas… ¿sí se parecen?

