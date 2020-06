Renata Notni opaca a Belinda con su gran belleza. Por primera vez hay una famosa que logra deslumbrar más que la cantante.

Ambas famosas aparecieron en una línea de maquillaje, una es morena y la otra es rubia, por lo que el contraste de las dos es impactante.

Una de las actrices que siempre desde niña mostró tener un rostro bello y angelical es Renata Notni, el cual sigue conservando ahora que ya es todo una mujer.

La actriz de 25 años de edad ha logrado causar furor por su gran belleza y sus radiantes ojos verdes que resaltan más por su cabello negro.

Su gran belleza la ha llevado a que protagonice junto con Belinda una campaña de cosméticos, donde amabas lucieron espectaculares.

Pero la que más sorprendió fue que Renata logró opacar la belleza de Belinda, que siempre es la que se roba los reflectores de las cámaras.

Algo de lo que más impacto fue que Renata opacó a la intérprete de ‘Amor A Primera Vista’ pero luciendo su rostro al natural, por lo que ha sido considerada más hermosa que Belinda.

También los internautas comentaron que la belleza de Renata es natural, debido a que no ha recurrido a ninguna cirugía estética.

En cambio Belinda sí ha recurrido al bisturí para arreglarse su rostro angelical, pero a lado de Renata no logró sobresalir.

Luego de la publicación algunos de los comentarios que han puesto los internautas son los siguientes:

“Ya estoy esperando tu es muy guapa”, “La verdad no se sabe cual de ellas dos está más bella”, “Tú eres belleza Natural Renata! No me pierdo tu live. Saludos”.