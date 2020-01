Renata Notni narra la traumática experiencia que vivió en una telenovela. La actriz comenzó a trabajar en el medio artístico cuando era apenas una niña y aunque reveló que no sufrió maltratos, pasó por un momento duro.

Durante una entrevista para el cnal Tlnovelas la actriz se abrió y contó el momento cuando una actriz le gritó muy fuerte durante la grabación de una escena para la produccio´n Un gancho al corazón. Esta telenovela fue grabada en el año 2008 y estaba protagonizada por Danna García, Sebastián Rulli, Laisha Wilkins y Raúl Araiza.

La actriz tenía solo 14 años y contó que por su edad el regaño de la actriz la hizo llorar en el set. “Ella estaba un poco bipolar, según yo tiene un carácter muy fuerte, es una persona un poco complicada y era una escena en donde yo le tenía que dar réplica. Hicieron mi lado primero y luego cuando iban a hacer su lado yo le tenía que dar réplica y justo se me cayó el apuntador y me distraje y no le di el pie”, relató.

Notni no mencionó de quién se trató la actriz que le gritó. “Se quita el apuntador y se pone como loca y me empieza a gritonear ‘eres una escuincla, qué falta de respeto, por qué no me das mi pie cuando me lo tienes que dar’, pero como loca. Y yo tenía como 13 o 14 años y empecé a llorar, nunca me la esperé y me salí corriendo directo al cuartito que nos daban ahí que era nuestro camerino”, aseguró.

Finalmente la actriz terminó disculpándose con ella, sin embargo Renta cuenta que no se le puede gritar a una niña así. Esta fue la traumática experiencia que Renata Notni sufrió en una telenovela.

Puedes seguirnos en Facebook El Dictamen Entretenimiento.

Y si quieres ver más noticias de entretenimiento da click AQUÍ.

Con información de GossipVzla.