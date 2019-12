Remmy Valenzuela arremete en contra de La Academia tras su salida

View this post on Instagram

Jajaja parfavar, si les hace falta una ayudadita en presupuesto pero no creo ser yo el que tiene que hacerlo, no hayan que cosa sacar, Estoy totalmente tranquilo y sobre todo satisfecho con el corto trabajo que hice en @laacademiatv me imagino que se dieron cuenta quien soy y quienes son mis fans y lo que con mi esfuerzo eh logrado. Creo que en un reality donde quieres desarrollar talento, tienes que llevar gente con talento y experiencia y creo que mis últimos 10 años me respaldan, referente a mis ex compañeros de panel como juez, pienso que siempre les di el respeto y creo tal cual me lo merezco, si ellos están hablando mal de mi que si llegue tarde o algo , pues cada quien el tipo de persona que quiere ser, en su momento creo que no les falté al respeto y me comporte ala altura con ellos, de hecho antes de abandonar mi camerino @adalramones estuvo ahí conmigo ya listos para el progrma, yo creo que esta vez les fallo a ellos eso de la experiencia por que con tantos años deberían de ir superando el programa, no echarlo mas para abajo; Los dimes y diretes podrán tocar el tema que quieran y decir lo que deseen, pero la verdad la tiene la producción y aunque me han dado la propuesta de que sea libre en mi expresión hacia lo sucedido, creo que el respeto lo sigue teniendo mi publico y siguen esperando una respuesta de parte de @azteca @aztecauno por que creo es una empresa de prestigio y el público tiene derecho a saber la verdad, NO CREO SER YO EL QUE TENGA QUE SALIR SOLO A DAR LA CARA EN ESTO el tema del presupuesto es otra historia con la que quieren tapar esto , pero creo que si yo hubiera tenido que pagar por mi presencia ahí mínimo hubiera pagado por un camerino decente, no una ratonera donde no cabían ni mis maletas por que tampoco me dieron vestuario y aparte hasta batallabas por un vaso de agua, eso es otra historia y muchas mas que me apena decirlo, pero creo que fue mi peor experiencia en la industria aun a si comparada con televisa, al principio dijeron aquí no somos como @televisa tratamos mejor a los artistas y wa wa, cosa que ya se dieron cuenta que no hay respeto solo es poder. Bueno amiguitos eso es todo por ahora, atentamente el del sombrero 🤠