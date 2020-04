Reina Isabel II: Ella es la nueva chica favorita. Tras la salida de Meghan Markle, parece que su majestad ya tiene una nueva chica favorita.

Para nadie es secreto que Sophie Wessex , la esposa del príncipe Eduardo es una de las nueras favoritas de la reina Isabel II.

Pues ahora se ha dado a conocer que, tras la separación de los duques de Sussex, ella es el arma secreta de la familia real, ¿por?…

De acuerdo con la periodista y autora real, Victoria Murphy su personalidad realista y su enfoque silencioso para sus deberes reales la colocan en esa posición:

Y es que la imagen de Sophie cobró más fuerza a raíz de la salida de Meghan Markle y el príncipe Harry.

Mientras que por otro lado, las personas que han tenido oportunidad de trabajar con la condesa de Wessex a nivel profesional aseguran que admiran su capacidad de decir lo que piensa, pero sin dejar de ser educada.

“Ella realmente se presenta como una persona común y creo que eso es cada vez más lo que, la familia real necesita hacer. Es interesante, ella no es muy amable. Por supuesto que es educada, pero ella te dirá lo que piensa. Si no está de acuerdo, lo dirá, me lo ha hecho varias veces”, dijo Amanda Pullinger, directora ejecutiva de 100 Women in Finace